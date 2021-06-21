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فنانة تونسية تستعيد روح سعاد حسني بعمل جديد في ذكرى وفاتها

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فنانة تونسية تستعيد روح سعاد حسني بعمل جديد في ذكرى وفاتها فنانة تونسية تستعيد روح سعاد حسني بعمل جديد في ذكرى وفاتها

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استعادت الفنانة التونسية عائشة عطية، روح الفنانة الراحلة سعاد حسني، من خلال عمل فني جديد قامت به في ذكرى وفاة السندريلا.

وجاء ذلك العمل الفني الجديد من الفنانة التونسية عائشة عطية، ليعبر عن حبها الشديد للفن المصري والفنانة الراحلة سعاد حسني، وتقديرًا لموهبتها الفنية ورسالتها ومسيرتها الفنية الكبيرة.

وبدأ الكليب الجديد للفنانة التونسية، بصور ومشاهد أرشيفية وتعليقات من الفنانين عن وداع السندريلا.

كما ضم الكليب مجموعة من الاستعراضات للفنانة عائشة عطية تقوم فيها بنفس رقصات وأداء الفنانة سعاد حسني، في استعراضات أفلامها البارزة، مثل أغنية يا واد يا تقيل في فيلم خلي بالك من زوزو، وأغنية لسه صغيرة من فيلم صغيرة على الحب، وأغنية بقى هي الدنيا كده، والحياة بقى لونها بمبي.

وشارك مع الفنانة التونسية، الفنان خالد حنفي الذي قام بدور عم حزمبل، وقام بإخراج العمل، أسامة الحمروني.

المصرى اليوم

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