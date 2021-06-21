أخبار عاجلة

وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة -
رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx" -
الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان -
وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات -
مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية -
اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر» -
الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي -
نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان -
اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«» تؤجل المساهمة التكافلية لمواجهة كورونا للمنشآت السياحية إلى 31 أكتوبر

Print
«الحكومة» تؤجل المساهمة التكافلية لمواجهة كورونا للمنشآت السياحية إلى 31 أكتوبر «» تؤجل المساهمة التكافلية لمواجهة كورونا للمنشآت السياحية إلى 31 أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، خطاباً من عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، يفيد بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الدورى يوم 2 يونيو الجارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، على طلب الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بتأجيل سداد القطاع السياحى نسبة الـ1% من صافي الدخل، الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية للعاملين في هذا القطاع، الصادرة بالقانون رقم 170 لسنة 2020 في هذا الشأن، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن قطاع السياحة الأكثر تضرراً اقتصادياً جراء انتشار .

وينص القانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، والذي أقره مجلس النواب في يوليو 2020، في مادته الخامسة على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم «حساب مواجهة الأوبئة والكوارث» تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا