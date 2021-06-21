★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالإشارة لما سبق ونشرته صحيفتكم الموقرة بعددها الصادر بتاريخ ٣٠ مايو الماضى، متضمنًا كلمة للصحفى رامى جلال، تحت عنوان «بلد المليون سفير ومستشار» انتقد خلالها انتشار العديد من الكيانات الوهمية التى تقوم بالنصب على المواطنين من خلال منحهم شهادات وألقابا وهمية.

نود الإحاطة بأن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لا تدخر جهدًا فى مكافحة الجرائم المشار إليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.. وقد أسفرت جهود الإدارة خلال الآونة الأخيرة عن ضبط العديد من القضايا فى مجال الكيانات الوهمية التى تقوم بالنصب على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما نود الإشارة إلى أن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا فى مجال رصد ومكافحة جميع صور الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

لواء/ علاء الأحمدى

مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات