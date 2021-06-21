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استشاري: السمنة ليست مرضًا وخفض الوزن يقي من الأمراض

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استشاري: السمنة ليست مرضًا وخفض الوزن يقي من الأمراض استشاري: السمنة ليست مرضًا وخفض الوزن يقي من الأمراض

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول الألياف يؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش، وهذا من شأنه أن يُزيد تناول مريض السمنة المياه، وهذا الأمر مهم للغاية، خاصة وأنه يُزيد من معدل الحرق، مشيرًا إلى أن خفض الوزن أمر مهم للغاية، لأنه يُقلل الإصابة بالكثير من الأمراض، ويؤدي إلى حل الكثير من المشاكل التي قد تحدث بعد الزواج.

وأضاف «غزالي»، خلال لقائه مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة «دريم»، أن مريض السمنة لديه حالة إدمان من الأطعمة خاصة السكريات، مشيرًا إلى أنه من المفترض عدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً، خاصة السكريات التي تزيد الوزن إلى حد كبير.

وتابع: «السمنة ليست مرضا بوجه عام، ولكن مريض السمنة مُعرض للإصابة بالكثير من الأمراض سواء السكر أو الضغط أو القلب»، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لتناول مريض السمنة بعض الأشياء التي تزيد من حرق مثل القهوة الخضراء، والتوت البري، وهذا من شأنه أن يُساعد على خفض الوزن بنسبة كبيرة خلال وقت قليل.

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