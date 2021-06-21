ريال مدريد يقرر بيع 7 لاعبين فى الميركاتو الصيفى

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جهز نادى ريال مدريد الإسبانى قائمة باللاعبين الراحلين عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية فى الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة «ABC» الإسبانية، فإن ريال مدريد جهز قائمة للراحلين هذا الصيف، وتضم 7 لاعبين، هم: «رافائيل فاران، وإيسكو، وألفارو أودريوزولا، ودانى سيبايوس، وماريانو دياز ولوكا يوفيتش وإبراهيم دياز».

وأشارت إلى أن ريال مدريد يهدف لجمع 160 مليون يورو على الأقل من ميركاتو الراحلين، لذا وضع أسعار المغادرين، كالآتى: فاران (70 مليونًا)، ويوفيتش (35 مليونًا)، وسيبايوس (30 مليونًا)، وإيسكو (25 مليونًا)، وأودريوزولا (20 مليونًا)، وماريانو (20 مليونًا)، وإبراهيم دياز (20 مليونًا) بمجموع (220 مليونا) وأوضحت أن ريال مدريد مستعد لفسخ عقد جاريث بيل ومارسيلو، إذا طلب اللاعبان ذلك، بينما سيخرج تاكيفوسا كوبو على سبيل الإعارة مرة أخرى.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يسعى لاستغلال الـ160 مليون يورو الخاصة بالراحلين، للتعاقد مع كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفى.

وفى السياق ذاته، وضع كارلو أنشيلوتى، مدرب النادى الملكى، مهاجمه السابق فى إيفرتون، كالفيرت ليوين، ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معهم من أجل إعادة بناء الفريق الملكى. ويعانى إيفرتون من ضغوطات اقتصادية بعد خسارة 240 مليون إسترلينى فى آخر عامين، ما قد يدفع إدارة التوفيز للموافقة على بيع مهاجم الفريق مقابل 50 مليون إسترلينى.

وذكرت صحيفة «ذا صن»: «رحل أنشيلوتى عن تدريب إيفرتون دون مقاومة تُذكر من الإدارة، على الرغم من امتداد عقده لـ3 سنوات إضافية، حيث ساهم رحيله فى تخفيض التكاليف التى يتكبدها النادى فى أجره».

وأوضحت أن ليوين يُقدم مستويات لافتة للنظر وتبلغ قيمته أكثر من 60 مليون إسترلينى، إلا أن الوضع المالى الصعب للنادى ومواجهة خطر الصدام مع قواعد اللعب المالى النظيف، قد تدفع التوفيز لبيعه بأقل من قيمته، وهو الأمر الذى يدركه أنشيلوتى جيدًا. وبحسب الصحيفة البريطانية، يرغب أنشيلوتى أيضًا فى التعاقد مع مهاجم تشيلسى تيمو فيرنر، إلا أن مدرب البلوز توماس توخيل، يرغب فى الاحتفاظ بخدمات اللاعب.

ومن ناحية أخرى، يسعى نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى للتعاقد مع الفرنسى رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، فى الفترة الجارية.

وأكدت صحيفة «ديلى إكسبريس» البريطانية، أن نادى مانشستر يونايتد فى محادثات متقدمة مع رافائيل فاران لاعب ريال مدريد لضمه فى سوق الانتقالات الصيفية الحالية لدعم خط الدفاع.

وأضافت أن إدارة ريال مدريد ستعقّد الأمور على الشياطين الحمر، حيث يرغب بيريز فى الحصول على 80 مليون يورو للتخلى عن اللاعب، بينما إدارة يونايتد عرضت 50 مليونًا فقط للحصول على فاران، وهناك مفاوضات بين الطرفين للوصول لاتفاق نهائى.