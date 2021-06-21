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استشاري باطنة: جرثومة المعدة لديها مناعة من المضاد الحيوي

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استشاري باطنة: جرثومة المعدة لديها مناعة من المضاد الحيوي استشاري باطنة: جرثومة المعدة لديها مناعة من المضاد الحيوي

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قال الدكتور طارق يوسف سعد، استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والسكر، إن جرثومة المعدة لديها مناعة من المضاد الحيوي، وهناك أكثر من بروتوكول علاجي لعلاج جرثومة المعدة، والطبيب وحده هو المعني بتحديد بروتوكول العلاج.

وتابع "سعد"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، أن الجرثومة نوع من البكتيريا التي تعيش في الغشاء المخاطي في المعدة، وتفزر بعض المواد المضرة التي تزيد من حموضة المعدة؛ مما يساعد على تآكل جدار المعدة.

وتابع أن تحليل السكر إذا كان فوق الـ200 عند إجراء تحليل عشوائي، فهذا يعني أن هذا الشخص مصاب بمرض السكر، ولا بد من إجراء العديد من التحليل له.

المصرى اليوم

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