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محاولات في الاتحاد السكندري لتجهيز مانجا لمواجهة غزل المحلة

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محاولات في الاتحاد السكندري لتجهيز مانجا لمواجهة غزل المحلة محاولات في الاتحاد السكندري لتجهيز مانجا لمواجهة غزل المحلة

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يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة عمرو الأشلم، لتجهيز أحمد نبيل مانجا، لاعب خط وسط الفريق لمباراة غزل المحلة.

ويبذل الجهاز الطبي لزعيم الثغر، جهودًا مكثفة من أجل تجهيز أحمد نبيل مانجا، لمباراة غزل المحلة، وذلك في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الأمامية، وهو ما أبعده عن الفريق خلال المباريات الماضية، والتي كان أخرها أمام المقاصة، والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.

ويُعد مانجا، أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها حسام حسن، المدير الفني للاتحاد في خط الوسط بجوار خالد الغندور.

ويلتقي الاتحاد الاسكندري مع غزل المحلة، السبت المقبل، على ملعب المحلة، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن زعيم الثغر، يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 لقاءت وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه مثلهم.

المصرى اليوم

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