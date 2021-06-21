الإعدام لمتهم والمشدد 15 عاما لآخر في إمداد الجماعة الإرهابية بالمفرقعات

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قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة متهم بالإعدام شنقا وأخر بالسجن المشدد 15 سنه في اتهامهما بمد جماعة الإخوان بالمفرقعات .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وأمانة أحمد صبحي عباس.
كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، لأنهم في غضون الفترة من 2013 وحتى مايو 2014، بدوائر أقسام مدينة نصر والمطرية ومنشآة ناصر، أسسا وتوليا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
كما أمد المتهم الأول جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدهم بمفرقعات وآلات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها، وحاز وأحرز وصنع مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا وصنعا مخاليط النترات المفرقعة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحاز وأحرز أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص .