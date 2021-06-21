الإعدام لمتهم والمشدد 15 عاما لآخر في إمداد الجماعة الإرهابية بالمفرقعات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة متهم بالإعدام شنقا وأخر بالسجن المشدد 15 سنه في اتهامهما بمد جماعة الإخوان بالمفرقعات .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وأمانة أحمد صبحي عباس.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، لأنهم في غضون الفترة من 2013 وحتى مايو 2014، بدوائر أقسام مدينة نصر والمطرية ومنشآة ناصر، أسسا وتوليا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

كما أمد المتهم الأول جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدهم بمفرقعات وآلات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها، وحاز وأحرز وصنع مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا وصنعا مخاليط النترات المفرقعة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحاز وأحرز أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص .