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برلمانية: 90 مليار جنيه حجم الاقتصاد المرتبط بالتوكتوك ويجب إدماجها

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برلمانية: 90 مليار جنيه حجم الاقتصاد المرتبط بالتوكتوك ويجب إدماجها برلمانية: 90 مليار جنيه حجم الاقتصاد المرتبط بالتوكتوك ويجب إدماجها

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أعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، تأييدها قرار بالأمس الخاصة بمناقشة تقنين أوضاع التوك توك، واعتبرته تفاعل إيجابي من الحكومة بما يصدر عن مجلس النواب في القضايا التي تهم المواطنين.

وقالت النائبة في بيان، الاثنين، إنه «مازلت أؤكد على أهمية الربط بين الأبعاد الأمنية والجنائية والاقتصادية لقضية التوكتوك» وقالت إن هناك حاجة لوضع ضوابط أمنية لتقليل الحوادث والجرائم ونسب التسرب من التعليم للأطفال، واقتصاديًا تتمثل في أهمية إدماج منظومة التوكتوك التي تشمل 2 ونصف مليون مركبة داخل الاقتصاد الرسمي، خاصة مع أهميته كوسيلة نقل وحيدة داخل القرى والكثير من الأحياء«.

وأكدت النائبة أن حجم الاقتصاد المرتبط بالتوكتوك يزيد على 90 مليار جنيه سنويًا، بحسب ما تقدمت به في طلب الإحاطة، وبالتالي الأهمية كبيرة جدًا لإدماج هذه المنظومة بالاقتصاد الرسمي في شكل ضرائب وتأمينات ومعاشات.

المصرى اليوم

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