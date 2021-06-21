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«حماة الوطن» يلتقي وزير الشباب تمهيدًا لتوقيع بروتوكول بين الوزارة والحزب

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«حماة الوطن» يلتقي وزير الشباب تمهيدًا لتوقيع بروتوكول بين الوزارة والحزب «حماة الوطن» يلتقي وزير الشباب تمهيدًا لتوقيع بروتوكول بين الوزارة والحزب

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التقى وفد من حزب حماة الوطن، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاثنين، بمكتبه بوزارة الشباب، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون في بعض البرامج والأنشطة بين الحزب والوزارة لخدمة الشباب.
وضم الوفد الحزبي كل من اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم، الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بالحزب، الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي للحزب، المهندس كريم إمام أمين مساعد أمانة العاصمة الإدارية بالحزب، وهدى سعد رئيس قطاع مكتب أمين عام الحزب.
وبحسب بيان، الاثنين، جرى اللقاء بحضور المستشار طارق أبوزيد والمستشار محمد دياب، المستشارين القانونيين للوزير.
وقال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، في بيان، الاثنين، إنه سيجري توقيع بروتوكول تعاون بين الحزب ووزارة الشباب والرياضة، لتنفيذ مشروعات توعية وتثقيفية وليس سياسي، من خلال تقديم نموذج مختلف، يرتكز على العمل المشترك في عدة مجالات أهمها تنظيم الفعاليات المشتركة، منهما عقد المؤتمرات التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل، والتدريب الفني والصناعي والتقني، وتدريب وتأهيل المرأة المعيلة، وتسويق منتجات الأسر المنتجة، وإقامة المعارض الثقافية والفنية والرياضية والحلقات النقاشية التي تعزز من بناء الإنسان.
وأشار إلى أنه سيجري تنظيم المسابقات البحثية التي تستهدف تنمية الوعي المجتمعي والتعاون المشترك في كل المبادرات للتصدي لمروجي الشائعات بين المواطنين، وسيتم العمل على دعم المبادرات الشبابية الخدمية التطوعية في كافة محافظات الجمهورية.
وتوفر وزارة الشباب والرياضة، وفقًا للبروتوكول، الأماكن المناسبة داخل الأندية الرياضية ومراكز الشباب، وذلك لإقامة الاحتفالات واللقاءات الخاصة بالبرامج المشتركة، وترشيح شباب من الحزب للمشاركة في البرامج والأحداث التطوعية الشبابية داخل وخارجها، والمساهمة في ترشيح شباب الحزب في أنشطة أي برنامج يتم تنفيذه في مختلف المحافظات في المعسكرات الصيفية الشبابية.

المصرى اليوم

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