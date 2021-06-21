وظائف خالية لجميع المؤهلات في القاهرة والمحافظات (التفاصيل والمميزات والشروط)

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تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتي تشمل الهيئة القومية لمياه الشرب التابعة لوزراة الإسكان والهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول وديوان عام محافظة الدقهلية وبني سويف ودمياط التابعة لوزارة التنمية المحلية هيئة ميناء الإسكندرية وقطاع النقل البحري هيئة ميناء الإسكندرية التابعتين لوزارة النقل وجامعة المنصورة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه:

1- اسم الوظيفة رئيس الإدارة المالية للشئون المالية والادارية والموارد البشرية

جهة العمل الهيئة القومية لمياه الشرب

نوع الوظيفة إدارية عليا

اسم الوزارة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ويعمل شاغلها تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الإدارة ويختص شاغلها بالإشراف على إعداد الخطة المالية والإدارية بالهيئة ومتابعة تنفيذها وتقديم الاستشارات المالية والإدارية والتنظيمية في هذه الشؤون وتقييم النتائج التي تم تحقيقها والإشراف عليها واصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل وظبط الرقابة على تنفيذها واقتراح الأهداف والسياسات والخطط العامة ومشروع اللوائح والقرارات المنظمة للعمل والمنفذه للاختصاصات والتوجيه العام لوضع سياسات للموارد البشرية بما يتفق مع الاستراتيجية العامة للهيئة والتاكد من تطبيق المعايير الموضوعية التي تضمن جودة بيئة العمل ومستوى عال من الثقافة المؤسسية الإيجابية

المهارات الأساسية

اجتياز الدورات التدريبية االلازمة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وفقا لإحكام القانون ولائحته التنفيذية

​

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كليه مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عال مناسب

تاريخ انتهاء التقدم 27/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثالث عشـر بمقـر الهيئة الكـائن «96 ش احمد عرابي – المهندسين / الجيزة»

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية واى بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك

صورة المؤهل الدراسي / صورة شهاده ميلاد / صورة بطاقة الرقم القومي ( ساريه )

بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها ( اصل وثلاث صور )

مقترحات تطوير الجهة للوظيفة ( اصل وثلاث صور )

عدد 6 صور شخصية 4*6

صورة البطاقة الشخصية

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2- اسم الوظيفة مدير عام الإدارة القانونية

جهة العمل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة البترول والثروة المعدنية

الوصف العام للوظيفة

​تقع الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للإدارة القانونية التابعة لرئيس مجلس الإدارة مباشرة

المهارات الأساسية

​القدرة الفائقة على التعامل مع الحاسب الالى والوسائل الالكترونية المختلفة

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية بما يتلاءم مع طبيعة العمل

المهارات الفنية

​القدرة الفائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة

القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد اما محاكم الاستئناف وانقضاء خمسة عشر سنة على الاشتغال بالمحاكاة مع القيد اما محكمة النقض.

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​ليسانس حقوق أو شريعة وقانون

تاريخ انتهاء التقدم 16/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تقدم الطلبات مستوفاة كافة المستندات المطلوبة باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بمقر الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية باسم السيد الجيولوجي/ رئيس مجلس الإدارة. ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد أو بالبريد

3 صلاح سالم – العباسية – القاهرة

المستندات المطلوبة

​بيان الحالة الوظيفية

بيان الإنجازات والاسهامات

عدد 7 صور

المشروع التطويرى للادارة

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3- اسم الوظيفة مدير عام شؤون مكتب المحافظ

جهة العمل ديوان عام محافظة الدقهلية

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التنمية المحلية

الوصف العام للوظيفة

​الإشراف والتنسيق والتوجيه والمتابعة بين التقسيمات الادارية التابعة له

المهارات الأساسية

اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة طبقا لأحكام القانون رقم (81) لسنة2016 ولائحته​

المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد (1) على الأقل في وظيفة من المستوي الأول (أ)، أو قضاء مدة خبرة كلية مقدارها (17) عاما على الاقل تتفق مع طبيعة الوظيفة​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عالي مناسب

تاريخ انتهاء التقدم 16/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب في شغل الوظيفة المعلن عنها التقدم بطلب باسم محافظ الدقهلية وتسليمة باليد للأمانة الفنية للجنة القيادات بإدارة الموارد البشرية- قسم التعيينات

المستندات المطلوبة

عدد (8) ملفات (أصل +7 صور للملفات) كل ملف يتضمن على الآتي:

1- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم وحديث من الجهة التابع لها موضح به كل بيانات المتقدم وتقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات

2- شهادة قانونية معتمدة ومختومة وحديثة من الجهة التابع لها

3- بيان بأبرز الانجازات والاسهامات للمتقدم طوال مدة خدمته مدعما ذلك بالمستندات المؤيدة

4- مقترح وافي لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته

5- صورة البطاقة الرقم القومي سارية

6- عدد (2) صورة شخصية​

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4- اسم الوظيفة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين

جهة العمل ديوان عام محافظة بني سويف

نوع الوظيفة إدارية عليا

اسم الوزارة وزارة التنمية المحلية

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة بني سويف ويخضع شاغلها تحت التوجيه العام للرئيس المختص وتختص باقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بحسن استقبال المواطنين والرد على استفساراتهم ومطالبهم والمعاونة الإيجابية في تذليل ما يصادف العمل التنفيذي من عقبات والاسهام الفعال في تحقيق رضا المتعاملين مع الجهة وسرعة حصولهم على الخدمات التي تقدمها بالكفاءة المطلوبة

الإشراف على بحث ما تنشره الصحف والمجلات وما تبثه وسائل الإعلام المختلفة خاصة بالمشاكل الجماهيرية فردية أو عامة والتي تقع في نطاق اختصاص الجهة بقصد التوصل إلى إزالة أسبابها وحلها بالتعاون مع العلاقات العامة بالجهة والإدارات المعنية ذات الاختصاص

الإشراف على إعداد دليل عمل للجماهير باسماء الإدارات المختلفة بالجهة واختصاصاتها وكيفية أدائها لعملها والشروط والبيانات اللازمة لتقديمها والتعرف على أسباب التأخير في أداء الخدمات والإسهام في علاجها

الإشراف على توفير وتجميع القرارات الصادرة بتطوير الخدمات للمواطنين المتعاملين مع الجهة والاجراءات والنماذج والاستمارات المرتبطة باداء الخدمة وما تضمنه من تحديد رسومها وتوقيتاتها وتلقي شكاوى المواطنين حول التأخير في أداء الخدمات والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع الادارات المختصة

القيام بما يسند اليه من أعمال أخرى تتفق واجباتها ومسئولياتها مع طبيعة عمل الوظيفة​

المهارات الأساسية

اجتياز البرامج التدريبية المعتمدة طبقا للقوانين واللوائح

المهارات الفنية

القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرار وحل المشكلات وحل الأزمات ومهارات الاتصال والإقناع والعرض والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية وإجادة التعامل مع الحاسب الألي

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عالي مناسب

تاريخ انتهاء التقدم 07/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات بديوان عام محافظة بني سويف «الإدارة العامة للموارد البشرية» ولا يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو المواقع الإلكترونية

المستندات المطلوبة

طلب برسم السيد الأستاذ الدكتور محافظ بني سويف «رئيس اللجنة الدائمة لاختيار القيادات» ملصقا به صورة شخصية 4x 6

بيان حالة وظيفية معتمدا ومختوما موضحا به ( تاريخ الميلاد- تاريخ التعيين- التأهيل العلمي- المؤهل الأغلى- الدرجة المالية الحالية وتاريخ الحصول عليها- تقارير الكفاية عن آخر ثلاثة أعوام- الجزاءات

بيان بالتدرج الوظيفي معتمدا ومختوما من الجهة التي يعمل بها موضحا به الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها خلال فترة عمله

الإنجازات في الأعمال السابقة معتمدة ومختومة من الرئيس المباشر

شهادة من الشؤون القانونية بالإحالة للمحاكمة التأديبية والجنائية من عدمه

شهادة من الموارد البشرية بالجزاءات من عدمه

صور طبق الأصل من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم

ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات وخطابات الشكر وشهادات التقدير إن وجد

مقترح التطوير طبقا للنموذج الصادر من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالقرار رقم 95 لسنة 2017

صحيفة حالة جنائية حديثة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

تقدم المستندات المطلوبة بعاليه من عدد 7 ملفات ( أصل + 6 صور منه )​

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5- اسم الوظيفة مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

جهة العمل ديوان عام محافظة دمياط

نوع الوظيفة إدارية عليا

اسم الوزارة وزارة التنمية المحلية

الوصف العام للوظيفة

​تقع الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيكل التنظيمي لديوان عام محافظة دمياط

المهارات الأساسية

إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته والتدريب اللازم لشغل الوظيفة

القدرة على القيادة والتوجيه

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب

تاريخ انتهاء التقدم 10/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تسلم الطلبات والمستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات ومقرها بديوان عام محافظة دمياط «الادارة العامة للشئون المالية والادارية»من اصل و4 صور

المستندات المطلوبة

بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل موضحا به جميع تقارير الكفاية من تاريخ التعيين حتي التقدم لشغل الوظيفة

بيان عن إبرز إنجازاته واسهامات في الوحدة التي يعمل بها

تقديم مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد انشطتها الرئيسية لتحسين إدارتها

عدد 6 صور شخصية

الدورات التدريبية

شهادة قانونية تفيد عدم الاحالة للمحاكمة التاديبية

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6- اسم الوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية

جهة العمل ديوان عام محافظة دمياط

نوع الوظيفة إدارية عليا

اسم الوزارة وزارة التنمية المحلية

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الادارة العامة للشئون المالية والادارية والموارد البشرية بالهيكل التنظيمي لديوان عام محافظة دمياط

المهارات الأساسية

اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها له المديرية

القدرة على القيادة والتوجيه​

​

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأفل في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأفل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​​مؤهل تجاري عال

تاريخ انتهاء التقدم 27/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تسلم الطلبات والمستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات ومقرها بديوان عام محافظة دمياط «الإدارة العامة للشؤون المالية والادارية»

المستندات المطلوبة

من أصل و4 صور

بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل موضحا به جميع تقارير الكفاية من تاريخ التعيين حتي التقدم لشغل الوظيفة

بيان عن إبرز انجازاته واسهامات في الوحدة التي يعمل بها

تقديم مقترحات لتطوير الوحدة أو احد انشطتها الرئيسية لتحسين إدارتها

عدد 6 صور شخصية

الدورات التدريبية

شهادة قانونية تفيد عدم الإحالة للمحاكمة التأديبية

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7- اسم الوظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن

جهة العمل قطاع النقل البحري

نوع الوظيفة إدارية عليا

اسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​تختص الوظيفة بالإشراف على الأعمال المتعلقة بالمحافظة على الأمن وحفظ أسرار الدولة والإشراف على تنفيذ الخطط الموضوعة لذلك

المهارات الأساسية

​اجتياز البرنامج التأهيلي للترقي لوظائف مديري العموم

المهارات الفنية

​قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب

تاريخ انتهاء التقدم 09/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تقدم الطلبات باسم السيد اللواء بحري/ رئيس قطاع النقل البحري على النموذج المعد لذلك وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بمقر قطاع النقل البحري 4 شارع البطالسة – باب شرقي – الإسكندرية

المستندات المطلوبة

​بيان الحالة معتمد موضحا به ( التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقـدم – الـدورات التدريبية ( مدتها ونوعها ومكانها ) العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخـــرى يرى المتقدم إضافتها )

بيان يوضح أبرز الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت

بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والإبتكار والقيادة وإتخاذ القرارات والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب

عدد 9 صور شخصية 4×6

صورة الرقم القومي

تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور

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8- اسم الوظيفة أمين كلية الصيدلة

جهة العمل جامعة المنصورة

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

تقع الوظيفة ضمن الوظائف التي تتبع عميد الكلية وتختص هذه الوظيفة بالإشراف العام على اعمال الشؤون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن وخلافه بالكلية​

المهارات الأساسية

مهارات القيادة واتخاذ القرارات والابداع ـــــ حل المشكلات وادارة الازمات ــــ مهارات الاتصال والاقناع والقدرة على القيادة والتجديد والابتكار​

المهارات الفنية

​الدرجة العلمية ـــــ اجادة اللغة الاجنبية ـــــ التعامل مع الحاسب الآلى ـــــ الاشتراك في المؤتمرات ــــ اعداد البحوث والمذكرات الفنية

سنوات الخبرة

​قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مده كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 25/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على راغبى التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الادارة العليا وتسلم باليد بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة (شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة) ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الآداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات- الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير- أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها)

عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6 – عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي

التاريخ الوظيفى (تقارير تقويم الآداء عن ثلاث سنوات سابقة- انجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها)

المقترح التطويرى للوظيفة المعلن عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح.

على ان يرفق بالطلب عدد ( 1 ) اصل، عدد ( 7 ) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية​

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9- اسم الوظيفة: أمين كلية الحقوق

جهة العمل: جامعة المنصورة

نوع الوظيفة: إدارية عليا

أسم الوزارة :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التي تتبع عميد الكلية وتختص هذه الوظيفة بالإشراف العام على اعمال الشؤون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن وخلافه بالكلية

المهارات الأساسية

مهارات القيادة واتخاذ القرارات والابداع ـــــ حل المشكلات وادارة الازمات ــــ مهارات الاتصال والاقناع والقدرة على القيادة والتجديد والابتكار

المهارات الفنية

​الدرجة العلمية ـــــ اجادة اللغة الاجنبية ـــــ التعامل مع الحاسب الآلى ـــــ الاشتراك في المؤتمرات ــــ اعداد البحوث والمذكرات الفنية

سنوات الخبرة

قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مده كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 11/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على راغبى التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الادارة العليا وتسلم باليد بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة (شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة) ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الآداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات- الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير- أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها)

عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6

التاريخ الوظيفى (تقارير تقويم الآداء عن ثلاث سنوات سابقة- انجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها)

المقترح التطويرى للوظيفة المعلن عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح

- على ان يرفق بالطلب عدد ( 1 ) اصل، عدد ( 7 ) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية

=======

10- اسم الوظيفة مهندس ميكانيكا

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​الوظائف المطلوبة عن طريق التعاقد

معاينة الخامات والأدوات المستعملة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمطلوب عمله

عمل المقايسات المتعلقة بالوحدات البحرية بالقزاقات والحوض

الاشتراك في تقدير الاحتياجات من المهمات وقطع الغيار المطلوبة

الاشتراك في عمل الرسومات الأولية للوحدات البحرية من واقع الطبيعة

تشغيل وصيانة الآلات والماكينات وأجهزة الوحدات البحرية

الاشتراك في معاينة بعض الأعمال المطلوب تنفيذها للهيئة أو الجهات الخارجية

الإشراف على الصيانات الروتينية والوقائية والإصلاحات البسيطة للوحدات البحرية

يؤدى ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

​يفضل من له خبره سابقة في هذا المجال على الوحدات البحرية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل هندسى عالى تخصص هندسة بحرية أو ميكانيكا قوى

تاريخ انتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 4

بيانات الاتصال والتقدم للجهات

​باسم السيد الربان/ رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة

ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

صورة شهادة القيد بنقابة المهندسين سارية

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات (التحريري- الشفوي- الفني- السباحة) أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاة أو الواردة باليد قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد

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11- اسم الوظيفة فني كهرباء

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

اسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​الوظائف المطلوبة بنظام التعاقد

تنفيذ تعليمات أمن التشغيل

قراءة الرسومات المتوسطة وعمل الكروكيات للدوائر الكهربائية المتوسطة التعقيد

القيام باصلاح المحركات والمولدات الكهربائية وأعمال لف البوبينات بأنواعها المختلفة بالتيارين المتغير والمستمر

يقوم بأعمال التوصيلات الكهربائية وملحقاتها ولوحات التوزيع الكهربائية للأجهزة والإضاءة وأنوار الملاحة

يقوم بعمل الفرم الأساسية للملفات طبقا للأصول الفنية الصحيحة للأجهزة والتفتيش على أعمال الكهرباء

الاشتراك في عمل المواسير الكهربائية ومد الأسلاك الداخلية وتنفيذ التوصيلات الكهربائية الداخلية للملفات الكهربائية

القيام بأعمال الاختبارات الابتدائية للمحركات والمولدات الكهربائية قبل بدء الإصلاح وتجربتها على العمل

يؤدى ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

يفضل من له خبرة سابقة في هذا المجال على الوحدات البحرية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل فنى صناعى فوق المتوسط أو متوسط مناسب لنوع العمل تخصص كهرباء

تاريخ انتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 6

بيانات الاتصال والتقدم للجهات

باسم السيد الربان / رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة

ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات (التحريري- الشفوي- الفني- السباحة) أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاة أو الواردة باليد قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد​

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12- اسم الوظيفة: بحري

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​الوظائف المطلوبة بنظام التعاقد

يساعد في رمى المخاطيف والبحث عنها

يساعد في تنظيف الآلات والعدد المستخدمة في العمل

يقوم بشد الأحبال وعقدها

يؤدى ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

يفضل من له خبره سابقة في هذا المجال ،والعمل على دومان الوحدات البحرية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل أقل من المتوسط

تاريخ انتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 18

بيانات الاتصال والتقدم للجهات

باسم السيد الربان / رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة

ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات (التحريري- الشفوي- الفني- السباحة) أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاة أو الواردة باليد قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد​

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13- اسم الوظيفة ميكانيكي بحري

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​الوظائف المطلوبة بنظام التعاقد

يقوم بتجهيز الماكينات بالوحدات البحرية للعمل

يقوم باختبار زجاجة البيانات للاطمئنان على مستوى المياه داخل القزق

يقوم بملاحظة المرجل في الآلات البخارية من حيث المياه والمازوت

يقوم بملاحظة عدادت الماكينات (عداد الزيت – عداد المياه العذبة والملحة... إلخ )

يقوم بتزييت وتشحيم محاور الماكينات والعدد

يقوم بالكشف على الوقود ودينامو الكهرباء وجلبات عمود الشفط

يؤدى ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

يفضل من له خبره سابقة في هذا المجال

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل أقل من المتوسط

تاريخ انتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 12

بيانات الاتصال والتقدم للجهات

باسم السيد الربان / رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة.

ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات (التحريري- الشفوي- الفني- السباحة) أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن .

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة​

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14- اسم الوظيفة سائق (سيارة- اتوبيس)

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

اسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

الوظائف المطلوبة بنظام التعاقد

قيادة السيارات والأتوبيسات وذلك بعد التأكد من صلاحيتها وتزويدها بالمقادير الكافية من الوقود والزيت ....إلخ. ​

يؤدي ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

( رخصة مهنية أولى )​

سنوات الخبرة

​​يفضل من له خبره سابقة في هذا المجال

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل أقل من المتوسط

تاريخ إنتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 20

بيانات الاتصال والتقدم للجهات

باسم السيد الربان / رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة شهادة أقل من المتوسط

ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

صورة الرخصة المهنية من الدرجة الأولى (سارية)

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاة أو الواردة​

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15- اسم الوظيفة قائد قاطرة بحرية

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

اسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​الوظائف المطلوبة عن طريق التعاقد

يساعد السفن على كافة أحوال الطقس على المناروة على الأرصفة أو خروجها وتحركاتها بالميناء طبقا للوائح المنظمة

يساعد في إطفاء الحرائق بواسطة القاطرات المجهزة للحريق

الائتمار بامر المرشد على السفينة

مسؤول على الطاقم وسلامة القاطرة أثناء عمليات القطر

يؤدى ما يسند إليه من اعمال أخرى مماثلة

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

​قائد قاطره بحرية وهو المسؤول عن قيادة القاطرة ومسئول عن إدارة الطلعة البحرية، وعليه أن يراعي الاصول الفنية المقررة في ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات واللوائح المطبقه في مينائي الإسكندرية والدخيلة ،وعليه أن يحافظ على سلامة القاطرة ،وعلي صلاحيتها للملاحة والإبحار، كما يكون مسئولاً عن الاضرار أو التلفيات التي تصيب القاطرة والتي ترجع إلى خطئه المهني الجسيم

سنوات الخبرة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل بحرى عالى (شهادة ضابط ثان لاعالى البحار)

يفضل الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة البحرية ومن له خبره سابقة في هذا المجال

تاريخ إنتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 6

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​بإسم السيد الربان / رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة

ما يفيد اداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

يفضل الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة البحرية ومن له خبره سابقة في هذا المجال

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات (التحريري- الشفوي- الفني- السباحة) أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية .

يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاه أو الواردة باليد قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد

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