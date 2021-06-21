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قناة الأهلي: عرض ألماني لضم أليو ديانج مقابل 8 مليون يورو ..«»

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قناة الأهلي: عرض ألماني لضم أليو ديانج مقابل 8 مليون يورو ..«فيديو» قناة الأهلي: عرض ألماني لضم أليو ديانج مقابل 8 مليون يورو ..«»

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تلقى النادي الأهلي عرضاً مغرياً من أحد الأندية الألمانية لضم لاعب الوسط أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك وفقاً لما قاله أمير هشام مقدم برنامج «التريند».

وأضاف عبر القناة الرسمية للنادي «العرض وصل قبل بداية بطولة للأندية وبلغت قيمته 8 مليون يورو».

وأكد المدذيع بقناة الأهلي أن الإدارة الحمراء قررت رفض العرض الكبير والتمسك ببقاء أليو ديانج خلال الفترة المقبلة للحفاظ على قوام الفريق.

ويقدم المالي أليو ديانج مستويات قوية خلال الفترة الماضية وهو ما جعله محط أنظار عدد من الأندية العربية والأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصرى اليوم

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