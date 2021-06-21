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وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:37 صباحاً
رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx"
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:32 صباحاً
الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:31 صباحاً
وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:29 صباحاً
مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:24 صباحاً
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:23 صباحاً
اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر»
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:23 صباحاً
الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:23 صباحاً
نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:23 صباحاً
اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة»
-
الأحد 11 يوليو 2021 10:23 صباحاً
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بإمكان أطباء الجراحة إجراء عمليات من أي مكان بالعالم الآن لمن الفضل؟
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cnn arabic
الاثنين 21 يونيو 2021 07:11 مساءً
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