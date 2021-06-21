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تجمد مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"

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مصر تجمد مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" تجمد مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"
مصادر أرجعت السبب لربط الاحتلال الصفقة بإعمار القطاع

مصر تجمد مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل و

نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم (الاثنين)، أن الوساطة المصرية قررت تجميد ملف تبادل الأسرى، بعد يومين من المفاوضات بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وأرجعت المصادر فشل اجتماعات القاهرة بشأن ملف تبادل الأسرى، التي انطلقت أمس إلى إصرار الوفد الإسرائيلي على ربط الصفقة بملف إعمار غزة.

ورعت المفاوضات في إطار جهودها لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد التصعيد العسكري الأخير في مايو الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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