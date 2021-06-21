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الولايات المتحدة تمد إغلاق الحدود مع كندا والمكسيك لـ 21 يوليو

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الولايات المتحدة تمد إغلاق الحدود مع كندا والمكسيك لـ 21 يوليو الولايات المتحدة تمد إغلاق الحدود مع كندا والمكسيك لـ 21 يوليو

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مددت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي القيود المفروضة على السفر غير الضروري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى 21 يوليو في محاولة للحد من انتشار كورونا.

ومن المقرر أن تنتهي القيود المفروضة على السفر غير الضروري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا يوم الاثنين، بعد أن قررت الوزارة الشهر الماضي مواصلة لوائح عصر الوباء حتى 21 يونيو، بحسب ما أفادت صحيفة «ذا هيل» البريطانية.

ومع ذلك، قالت الوزارة يوم الاثنين إنها تمدد القيود مرة أخرى «لتقليل انتشار كوفيد-19». وكتبت الوزارة- عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- «للحد من انتشار كوفيد-19، تقوم الولايات المتحدة بتوسيع القيود المفروضة على السفر غير الضروري في معابرنا البرية والعبارات مع كندا والمكسيك حتى 21 يوليو، مع السماح للتجارة الأساسية والسفر».

وقالت الوزارة إنه كانت هناك «تطورات إيجابية في الأسابيع الأخيرة»، مضيفة أنها تعمل مع «وكالات أمريكية أخرى في مجموعات عمل خبراء البيت الأبيض مع كندا والمكسيك لتحديد الظروف التي يمكن بموجبها تخفيف القيود بأمان واستدامة.»

يأتى قرار الوزارة لتمديد قيود جائحة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعد أن أعلنت كندا يوم الجمعة أنها تواصل قوانين السفر في البلاد مع الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أنه وضعت القيود على التنقل بين البلدان الثلاثة لأول مرة في مارس 2020، وتم تمديدها عدة مرات.

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