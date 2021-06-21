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قافلة بيطرية مجانية في «نزة الحاجر» بسوهاج

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قافلة بيطرية مجانية في «نزة الحاجر» بسوهاج قافلة بيطرية مجانية في «نزة الحاجر» بسوهاج

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نظمت اليوم كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلة بيطرية مجانية لعلاج الحيوانات والدواجن، بقرية «نزة الحاجر» بدائرة مركز جهينة، حيث جرى فحص وعلاج ٣٥٠ حالة مرضية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وخيول وغيرها من أنواع الحيوانات.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وقال إن كلية الطب البيطرى بالجامعة تسعي إلى تقديم الخدمات العلاجية البيطرية المجانية للقري الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح (حياة كريمة) لتطوير القري الأكثر احتياجاً، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية بهذة القرى.

وأوضح رئيس الجامعة، أن القافلة قامت بعلاج وفحص عدد من الحالات المرضية، التي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة، وأمراض معدية، وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت إلى التدخل الجراحي، لافتا إلى أنه تم تشخيص وعلاج ٣٠ حالة من الطيور بمختلف أنواعها ممثلة لحظائر وعشش في البيوت، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وقال الدكتور بهاء الدين على عميد الكلية، إنه شارك في القافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب بالكلية، مشيراً إلى أن هذه القوافل لها دور مهم في التدريب العملي للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل البيطري بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.

المصرى اليوم

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