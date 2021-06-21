استشاري نفسي: النبي محمد أكبر وأهم معالج نفسي عرفته البشرية

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قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، إن الله عز وجل خلق السيدة حواء لسيدنا آدم عليه السلام لكي يتغلب على الوحدة ويعمر الأرض، معقبًا: «السيدة حواء كانت هي العالم بتاع سيدنا آدم».

وأضاف «هارون»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الزواج ليس علاقة في شكل جسدي، ومن يركز على هذا الأمر فقط، يعني أن هذا الشخص لم يتعد مرحلة الاختلاف الموجودة بينه وبين العديد من المخلوقات الأخرى.

ولفت إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكبر وأهم معالج نفسي عرفته البشرية، وعندما سئل عن التقديم في قوله تعالى: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ»، قال: لا يَقَعَنَّ أحدُكم على امرأتِه كما تَقَعُ البَهيمةُ وليكنْ بينهما، واجعلوا بينكما قبلة أو كلام«.