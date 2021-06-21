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محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء في وفاة عم نائبه بقرية النمروط بفاقوس

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محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء في وفاة عم نائبه بقرية النمروط بفاقوس محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء في وفاة عم نائبه بقرية النمروط بفاقوس

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تقدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة للدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ، في وفاة عمه، وذلك بمسقط رأسه بقرية النمروط التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس.

كما قدّم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

وأعرب الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، بحسب بيان، الاثنين، عن خالص امتنانه وتقديره لمحافظ الشرقية،لقيامه بأداء واجب العزاء والمواساة في وفاة عمه،كلافتة إنسانية تدلل على قوة ومتانة العلاقة بين محافظ الإقليم وأعضاء الجهاز التنفيذي.

ورافق المحافظ في تأدية واجب العزاء سعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن.

المصرى اليوم

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