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دخل مسؤولو نادي بيراميدز، في صراع مع نادي الزمالك من أجل التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، والمُعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتنتهي إعارة حسام حسن، مع نادي أهلي طرابلس في نهاية الموسم الجاري، واستقر مسؤولي سموحة على بيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

وشهدت الساعات دخول مسؤولي بيراميدز في مفاوضات قوية مع إدارة سموحة، لحسم التعاقد مع حسام حسن، خلال الفترة المقبلة، وذلك لحل العجز الذي يُعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة في ظل تراجع مستوى الثنائي دودو الجباس والغاني جون أنطوي.

ويسعى النادي السماوي، للوصول لاتفاق مع المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حول الأمور المالية الخاصة بصفقة حسام حسن، في الفترة الجارية.

ويتمسك رئيس سموحة بالحصول على 40 مليون جنيه، من أجل الموافقة على بيع اللاعب صاحب الـ27 عامًا، لأي نادي يرغب في التعاقد معه.

يُذكر أن الزمالك يرغب أيضًا في ضم حسام حسن، بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.