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كهربا يطالب موسميانى بالحصول على فرصه المشاركة فى المباريات

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كهربا يطالب موسميانى بالحصول على فرصه المشاركة فى المباريات كهربا يطالب موسميانى بالحصول على فرصه المشاركة فى المباريات

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عقد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي جلسة ودية مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، على هامش عودة بعثة الفريق من تونس أمس «الأحد» بعد مواجهة الترجي في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف سجله محمد شريف.

واستفسر كهربا عن أسباب عدم مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية، وأكد المدير الفنى للاعب أنه يخوض مباريات المرحلة الحالية بتشكيل خاص، في ظل المباريات المتلاحمة للفريق، سواء في بطولة دورى أبطال أفريقيا أو الدورى الممتاز، ومن قبلها مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وابتعد كهربا عن المشاركة مع الأهلي في مباراة الترجي التونسي السابقة والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف دون مقابل، حيث تواجد على مقاعد البدلاء لكن موسيماني لم يلجأ إليه ولم يمنحه فرصة المشاركة في المباراة ولو بديلًا.

المصرى اليوم

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