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اتحاد الكرة توضح موقف مصطفي محمد من المشاركة في الأولمبياد

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اتحاد الكرة توضح موقف مصطفي محمد من المشاركة في الأولمبياد اتحاد الكرة توضح موقف مصطفي محمد من المشاركة في الأولمبياد

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نفت اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة الأنباء التي ترددت عن رفض ناجى جالاتا سراي التركي، انضمام مصطفى محمد إلى صفوف الأوليمبي خلال دورة الألعاب الأوليمبية خلال يوليو المقبل، وأشار احمد مجاهد رئيس اللجة إلى عدم تلقي الجبلاية أي خطاب رسمي من نظيرة التركي، يفيد برفض النادى مشاركة مصطفى محمد في الأوليمبياد المقرر لها في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأوضح مسؤولو الاتحاد المصري أن التواصل لا يزال قائما مع جميع الأندية التي يشارك فيها لاعبو الفراعنة المحترفون ممن يريد شوقى غريب ضمهم لقائمة المنتخب المصري الأوليمبي في طوكيو.

ياتى ذلك في الوقت الذي كشفت فيه وسائل الإعلام التركية أن ناى جالاتا سراي يرفضون مشاركة المهاجم الدولى في الأوليمبياد، بسبب ارتباط الفريق التركي بمباريات في بطولة دورى أبطال أوروبا أمام إيندهوفن الهولندي.

المصرى اليوم

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