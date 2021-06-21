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أبوجبل يؤجل التجديد مع بسبب ابتعاده عن المباريات

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أبوجبل يؤجل التجديد مع الزمالك بسبب ابتعاده عن المباريات أبوجبل يؤجل التجديد مع بسبب ابتعاده عن المباريات

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استقر محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على تأجيل حسم ملف التجديد في الوقت الحالي لحين وضوح الرؤية بشأن مشاركته من عدمه مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وجاء موقف اللاعب، بسب جلوسه المستمر على دكة البدلاء واستبعاده من المشاركة، في ظل الاعتماد على محمد عواد بصفة مستمرة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أبوجبل مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، ويرغب مسؤولو الزمالك في تجديد التعاقد معه لكن الأمر يواجه صعوبة حاليًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فريق للمقاصة، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، و يسعي الفارس الأبيض لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات بعد الفوز فى المباراة الماضية على أسوان بثلاثية نظيفة وواصل الانفراد بصدارة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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