موسيمانى يستقر على استبعاد محمود متولى من مواجهة الترجي

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استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي بقيادة بيتسو موسميانى، على استبعاد محمود متولى مدافع الفريق من قائمة مباراة الترجي التونسي، و التى سيخوضها الفريق يوم السبت المقبل ضمن مباريات العودة للدور قبل النهائي لبطولة دورى ابطال افريقيا >

وبالرغم من إعلان الجهاز الطبي بالفريق بقيادة احمد ابو عبله، جاهزية متولي للمشاركة في مران الفريق غداً ، الثلاثاء، بعدما تم استبعاده من مباراة الذهاب أمام الترجي السبت الماضي فى رادس ، للإصابة بشد في العضلة الخلفية إلا أن اللاعب لن يعود للقائمة في مباراة العودة أمام بطل تونس بنسبة كبيرة .

ويخشى الجهاز الفني للأهلي من تجدد إصابة متولي خاصة وأنه عائد من إصابة طويلة بقطع في الرباط الصليبي وتعرض للإصابة في ودية مصر للتأمين قبل نحو أسبوعين .