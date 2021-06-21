أخبار عاجلة

وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة -
رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx" -
الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان -
وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات -
مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية -
اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر» -
الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي -
نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان -
اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تطوير مكة" تنظم دورة "أساسيات السعادة المهنية"

Print
"تطوير مكة" تنظم دورة "أساسيات السعادة المهنية" "تطوير مكة" تنظم دورة "أساسيات السعادة المهنية"
بالتعاون مع "المنظمة العالمية لسفراء السعادة"

‬نظّمت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع المنظمة العالمية لسفراء السعادة، دورة افتراضية عن بُعد بعنوان "أساسيات السعادة المهنية" ألقاها أكثر من 30 مستشاراً متخصصاً ومعتمداً من المنظمة.

وارتكزت مخرجات الدورة على: غرس السعادة بمفهومها الصحيح، والتمكين من تطبيق معايير السعادة التي ترفع نسبة السعادة بأعمق التقنيات وأسهلها، إضافة إلى تطبيق تقنيات تمكّن من بناء علاقة إيجابية قوية مع الذات والمحيط؛ مما يسهم في تحقيق التوازن، وزيادة الإنتاجية في العمل، ورفع نسبة السعادة الوظيفية.

وهدفت الدورة التي شارك فيها قرابة المائة من موظفي هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على ‏غرس مفهوم السعادة لتعزيز الإسهامات التنموية للفرد والمجتمع، والمساهمة في تحسين بيئة العمل، وزيادة الانتماء، وتقليل نسبة التسرب الوظيفي، وكذلك الحفاظ على الصحة النفسية للموظف، والمساهمة في العمل على رفع مؤشر السعادة العالمي لعدد من الدول العربية، وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية لدى المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات

وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات

صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة

صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة

مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت

مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت

"الصحة": تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى

"الصحة": تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى