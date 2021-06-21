"مشاط" يقف على تجهيزات المشاعر المقدسة واستعدادات موسم الحج

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٦ أبراج و٧٠ مخيماً لإسكان ضيوف الرحمن في مشعر منى

تفقّد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط تجهيزات المشاعر المقدسة، ووقف على استعدادات موسم ‎حج 1442هـ.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لتذليل كافة الصعوبات أمام ضيوف الرحمن والتأكد من الخدمات المقدمة؛ في ظل الرعاية والعناية التي توليها القيادة الرشيدة -في الاهتمام بضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وبحسب عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني العميري فإن وزارة الحج والعمرة خصصت ٦ أبراج و٧٠ مخيماً لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى لحج هذا العام وذلك وفق الإجراءات الوقائية.

كما تم تخصيص مساحة 4.37 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في أبراج منی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص مساحة 4 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة في مخيمات منى بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية.

كما سيتم تخصيص مساحة 5.33 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في مخيمات مشعر منى بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية.