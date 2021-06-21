أخبار عاجلة

وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة -
رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx" -
الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان -
وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات -
مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية -
اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر» -
الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي -
نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان -
اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مشاط" يقف على تجهيزات المشاعر المقدسة واستعدادات موسم الحج

Print
"مشاط" يقف على تجهيزات المشاعر المقدسة واستعدادات موسم الحج "مشاط" يقف على تجهيزات المشاعر المقدسة واستعدادات موسم الحج
٦ أبراج و٧٠ مخيماً لإسكان ضيوف الرحمن في مشعر منى

تفقّد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط تجهيزات المشاعر المقدسة، ووقف على استعدادات موسم ‎حج 1442هـ.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لتذليل كافة الصعوبات أمام ضيوف الرحمن والتأكد من الخدمات المقدمة؛ في ظل الرعاية والعناية التي توليها القيادة الرشيدة -في الاهتمام بضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وبحسب عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني العميري فإن وزارة الحج والعمرة خصصت ٦ أبراج و٧٠ مخيماً لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى لحج هذا العام وذلك وفق الإجراءات الوقائية.

كما تم تخصيص مساحة 4.37 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في أبراج منی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص مساحة 4 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة في مخيمات منى بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية.

كما سيتم تخصيص مساحة 5.33 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في مخيمات مشعر منى بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات

وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات

صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة

صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة

مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت

مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت

"الصحة": تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى

"الصحة": تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى