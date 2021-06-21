فلكية جدة: الشمس تدخل كوكبة "التوأمان" اليوم

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الانقلاب الصيفي بدأ صباحًا

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن الانقلاب الصيفي بدأ اليوم الاثنين، 21 يونيو 2021 عند الساعة 06:32 صباحًا بتوقيت السعودية ( 03:32 بتوقيت غرينتش) بالنصف الشمالي للكرة الأرضية وفي تلك اللحظة، كانت الشمس أمام كوكبة الثور.

وأضاف: "بعد ذلك بساعات في نفس اليوم عند حوالي الساعة 06:00 مساءً بتوقيت السعودية (03:00 مساءً بتوقيت غرينتش) - عبرت الشمس متتقلة من كوكبة الثور إلى كوكبة التوأمان لذلك أشرقت الشمس صباح اليوم بالقرب من حدود الثور والتوامان".

وتابع: "بسبب حركة الأرض التي تسمى الترنحية تتحرك الشمس ظاهريًا دائمًا على طول دائرة البروج، ويبلغ طول دورة هذه الحركة 26,000 سنة. حركة الشمس باتجاه الغرب، وبالتالي بالنسبة لخلفية النجوم في دائرة البروج تظهر الشمس في كل انقلاب باتجاه الغرب قليلاً من شمس الانقلاب في العام السابق".

وقال: "قبل 32 عامًا في عام 1989، كانت الشمس أمام كوكبة التوأمان في يوم انقلاب الصيفي على الحافة الغربية للكوكبة في كوكبة الثور (غرب التوأمان) تقريبًا، بعد ذلك تحركت الشمس (ظاهريًا) غربًا، وفي العام التالي، 1990 سطعت الشمس بالفعل أمام كوكبة الثور عند الانقلاب الصيفي".

وأضاف: "هناك 12 كوكبة نجمية في دائرة البروج وتستمر الدورة 26,000 سنة، لذلك

سنرى الشمس يتكرر سطوعها أمام كوكبة الثور في الانقلاب الصيفي لسنوات عديدة قادمة ولن تعبر حدود الكوكبة النجمية مرة أخرى حتى العام 4609، وذلك عندما تنتقل شمس الانقلاب الصيفي إلى كوكبة الحمل الواقعة إلى الغرب مباشرة من كوكبة الثور".

وتابع: "يرجى الوضع في الاعتبار أننا نتحدث عن الكوكبات النجمية - وليس العلامات التنجيمية - من دائرة البروج، فالعلامات ثابتة بالنسبة لنقاط الانقلاب والاعتدال".

وقال: "لذلك من الناحية التنجيمية، تحتل الشمس النقطة الأولى من (علامة) السرطان في انقلاب الصيفي، بغض النظر عن أي كوكبة نجمية تقع خلف الشمس في السماء في هذا الوقت، أيضًا، من الناحية التنجيمية، تصل الشمس إلى النقطة الأولى من (علامة) الأسد عندما تقع على بعد 30 درجة شرق نقطة الانقلاب الصيفي على طول المسار الظاهري للشمس - بغض النظر عن الكوكبة النجمية التي تقع خلف الشمس".

من ناحية أخرى، تتحرك نقاط الانقلاب والاعتدال ببطء ولكن بثبات باتجاه الغرب بالنسبة إلى الكوكبات النجمية في دائرة البروج، لتصنع دائرة كاملة عبر الكوكبات النجمية في حوالي 26,000 سنة.

جدير بالذكر أن حركة الشمس أمام الكوكبات النجمية ضمن دائرة البروج ظاهرية وليست حقيقية وإنما هي ناتجة عن دوران الأرض حول الشمس، فعندما تصبح الأرض على استقامة واحدة مع بداية أحد البروج والشمس بينهما يقال إن الشمس قد دخلت ذلك البرج أو حلت فيه على الرغم من أن هذا الاصطلاح خاطئ علمياً.