والد ومخرج وسياسي.. خالد يوسف يتذكر 3 شخصيات في عيد الأب

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أحيا المخرج خالد يوسف ذكرى 3 آباء أثروا في مشواره الفني، هم والده والمخرج يوسف شاهين الذي عمل مساعدًا له، في أفلامه وكان آخرها «هي فوضى»، والسياسي الراحل خالد محيي الدين، الذي قال إنه أثر في أفكاره.

والد خالد يوسف

وعبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك كتب خالد يوسف: «في يوم عيد الأب هو ده أبويا (#يوسف_حلمي).. كان كبير الناحية وعمدة العمد.. ودي صورته وهو في الثلاثينات من عمره وكان الصقر يقف على شنبه زي ما بيقولوا.. وكان حنان وحزم العالم في عينيه.. يقال فيه: (فتى لو قيس البحر بحد سيفه.. تبدى على ماء البحور نداه).

وتابع «يوسف» متحدثا عن أبيه :«لأنه ادرك انه لن يعيش طويلا حتى يراني رجلا أعطاني من حنانه الصافي ما عشت به حتى اليوم ..لم تستطع أمي ولا أخوتي الكبار إغضابي لأنني كنت عنده خط أحمر فعشت مدللا في كنفه…وبرغم دلعه اللي يبوظ أجدع عيل إلا انه علمني كيف أكون مسؤولا«.

خالد يوسف ويوسف شاهين

وأضاف:«حكي لي قصص الانبياء والسير الشعبية قبل أن أتعلم القراءة وجعلني اقرأ الف ليلة وليلة وكليلة ودمنة وأمهات الكتب ولم أبلغ العاشرة..حفظت على يديه شعر المتنبي ونهلت من نهر طه حسين وغصت معه في أعماق أدب نجيب محف وظ ومعهم أعظم من امسكوا بالقلم في تاريخنا …أجلسني معه ومع الكبار لأكتسب بعضا من حكمتهم ورشدهم. وعندما اقترب أجله كان قد أخذ يدي ووضعها في يد رفيقه #خالد_محيي_الدين وقال له أسلمتك من سميته على اسمك فهذه وديعتي أتركها بين يديك فلم يترك هذا الخالد يدي إلى لقي ربه«.

خالد يوسف وخالد محيي الدين

واختتم :«رحم الله من رعاني صغيرا ومعهم من كانوا لي نعم العوض في فقد الأب في عمر صغير وعلي درة تاجهم #يوسف_شاهين».