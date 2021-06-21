انتهاء فعاليات التدريب التفاعلي لمستشارات النيابة الإدارية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اليوم فعاليات التدريب التفاعلي حول مهارات القيادة والتواصل والادعاء أمام المحاكم التأديبية، والذي شارك فيه عدد (٢٠) من المستشارات عضوات هيئة النيابة الإدارية واستمر على مدار اليومين الماضيين.

وتناول التدريب عدة جوانب تشمل إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها وسلطات المحكمة في تسيير الدعوى التأديبية، والبعد القانوني والإطار التشريعي والبعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، والقيادة واتخاذ القرارات ومهارات التواصل وإدارة الوقت والتخطيط، وفن الإلقاء والخطابة.

و عبر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تقديره البالغ لنجاح عضوات النيابة الإدارية فيما اضطلعن به من أدوار سواء في تمثيل النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية أو إدارة النيابات في مختلف محافظات مصر، كما وجه الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، حيث يأتي التدريب الحالي في نسخته الثانية على التوالي استمراراً للتعاون المثمر والبناء بينهم وبين النيابة الإدارية.

من جانبها نقلت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، تقدير المستشار عمر مروان وزير العدل، للمستشار عصام المنشاوي- رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأكدت على الدور الكبير الذي يبذله رئيس هيئة النيابة الإدارية، في تمكين المرأة داخل الهيئة في عهده حتى تبوأت كافة المناصب القيادية في مختلف محافظات الجمهورية ومثلت الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية كخطوة غير مسبوقة تؤكد بها النيابة الإدارية المكتسبات الدستورية للمرأة.

كما أكد المستشار الدكتور محمد رامي مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، على استمرار التعاون بين كافة الجهات المشاركه في تنظيم الفعاليات التدريبية بما ينعكس على تطوير وتكوين عضوات النيابة الإدارية وأعضائها ويمكنهم من أداء رسالتهم السامية داخل محراب العدالة.

