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«الإسكان»: 180 ألف كيلو متر أطوال شبكات المياه في

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«الإسكان»: 180 ألف كيلو متر أطوال شبكات المياه في مصر «الإسكان»: 180 ألف كيلو متر أطوال شبكات المياه في

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قال الدكتور سيد إسماعيل، مساعد وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، إن مرفق مياه الشرف والصرف الصحي من أهم المرافق التي تهم الشعب المصري، موضحاً أن الوزارة قيمت الوضع الذي كانت تمر به خدمات المرافق المقدمة إلى المواطنين للعمل عليها.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ساعة وساعة مع قصواء الخلالي» على إذاعة «نغم اف ام»، أن الوزارة حددت خطة للإصلاح على كل المستويات، قائلا: «هناك 5 ملفات أساسية في هذا المجال مياه الشرب، والتحلية، وصرف صحي المدن، والقرى، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي».

وأكمل إسماعيل: «منذ عام 2014 ما تم إنجازه في هذا المجال قمة التحدي، وهناك تنمية تحدث في كل المجالات والجميع يشهد بها داخل وخارجها.. في معرض تنقية المياه 400 شركة دولية متخصصة في المجال جاؤوا للاستثمار في مصر».

وتابع: «مياه الشرب في عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية حوالي 24 مليون متر مكعب في اليوم، واليوم هناك أكثر من 2700 محطة، كما أن أطوال شبكات المياه في مصر وصلت إلى 180 ألف كيلو متر من الشبكات موجودة، وننافس على رقم المتوسط العالمي بمعدل 98.7 للتغطية بالنسبة للمياه في العالم بأكمله».

وأضاف: «الصرف الصحي في الحضر في عام 2014 كان يغطي نحو 50%، ولكن حاليا وصلت النسبة إلى 96%، والريف كان 12% الخدمة ولكن اليوم وصلت الخدمة 40%».

وأوضح أن إجمالي عدد المشروعات المقامة حالياً وصلت إلى 1143 مشروعا، منهم 279 مرفق مياه، و277 مدن صرف صحي، ووصلت الخدمة إلى 10 ملايين نسمة استفادوا من الخدمات المحسنة بالريف، و11 مليون متر مكعب في اليوم أضافتها المشروعات الجديدة.

المصرى اليوم

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