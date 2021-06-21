تدشين خدمة العلاج الإشعاعي متغير الشدة بمركز أورام أسوان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن مركز أورام أسوان، خدمة العلاج الإشعاعي متغير الشدة كواحدة من أحدث التقنيات العلمية للعلاج الإشعاعي، حيث جرى البدء في علاج أول حالتين بالمركز بهذه التقنية الحديثة، والتي تطبق بمراكز قليلة جدًا على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان، الاثنين، يعدّ العلاج الإشعاعي متغير الشدة (IMRT) من أحدث الطرق العلاجية المتطورة لأنه يستخدم تقنيات عالية الدقة لتقليل الأضرار التي تصيب الأنسجة السليمة بمساعدة تقنيات التصوير للتخطيط للعلاج الإشعاعي، والتصوير المقطعي المحوسب (CT)، والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني‎، لوضع خطة علاج تستهدف الورم فقط‎ وفي نفس الوقت حماية الأعضاء الحرجة المحيطة بالورم والمحافظة على وظيفتها التي كانت تفقدها في بعض حالات العلاج الثلاثي الابعاد التقليدي.

ويسمح التخطيط الدقيق قبل ‏العلاج الإشعاعي ذي الشدَّة المعدَّلة للأطباء باستخدام جرعات أعلى من الإشعاع لعلاج الورم لها تأثير اكبر للقضاء على الورم، مع تجنب إتلاف الأنسجة السليمة المجاورة .

وتعد الآثار الجانبية محدودة، بالمقارنة مع طرق العلاج الإشعاعي التقليدية، حيث يمكن توجيه الإشعاع العالي والفعّال لأورام السرطانية دون التسبب في ضرر الأنسجة الطبيعية.