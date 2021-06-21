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بلينكن سيبحث مع زملائه بالتحالف الدولي محاربة «داعش» في إفريقيا

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بلينكن سيبحث مع زملائه بالتحالف الدولي محاربة «داعش» في إفريقيا بلينكن سيبحث مع زملائه بالتحالف الدولي محاربة «داعش» في إفريقيا

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سيبحث رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكن مع زملائه بالتحالف الدولي المناهض لـ «داعش»، أواخر هذا الشهر، سبل مواجهة مسلحيه في إفريقيا، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الأمريكية أن بلينكن ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو سيترأسان المؤتمر المزمع عقده في روما في 28 يونيو، والذي سيناقش وزراء دول التحالف خلاله «سبل ممارسة ضغوط قوية على فلول داعش في العراق وسوريا ومواجهة شبكات الإرهابيين في أماكن أخرى، بما فيها إفريقيا».

وأضافت الوزارة أن المشاركين سيقومون أيضا بدراسة «أولويات التحالف» في مجال إعادة الأوضاع في المناطق المعنية إلى استقرارها ومحاربة أنشطة الإرهابيين الأجانب وتجفيف مصادر تمويل «داعش»، مؤكدة تمسك الولايات المتحدة بهزيمة التنظيم الإرهابي بشكل نهائي.

المصرى اليوم

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