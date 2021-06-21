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رئيس جامعة سوهاج يعلن بدء تطعيم العاملين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا» 23 يونيو

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رئيس جامعة سوهاج يعلن بدء تطعيم العاملين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا» 23 يونيو رئيس جامعة سوهاج يعلن بدء تطعيم العاملين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا» 23 يونيو

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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أنه سيتم بدء تطعيم الجرعة الأولى بلقاح «كورونا» للعاملين بالجامعة ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل ٢٣ يونيه الجاري.

وقال رئيس الجامعة- في بيان صحفى اليوم- أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة تجاه منتسبيها، والوقوف صفاً بصف مع جهود الدولة للمساهمة في زيادة قاعدة المستفيدين من اللقاح بالمجان للفئات المستهدفة من العاملين بالجامعة، للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه، لافتا إلى أنه تم مخاطبة المسؤولين بالوزارات المعنية في وقت سابق من أجل توفير اللقاح للأطقم الطبية والهيئات التمريضية من العاملين بالمستشفى الجامعي للحفاظ على جميع منتسبي الجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي، إن التطعيم سيتم خلال يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع حتى الإنتهاء من تطعيم جميع من قاموا بملء استمارة التسجيل، وذلك خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، بمعمل المهارات المجاور لمكتب مدير عام المستشفى الجامعي بالحرم القديم، مؤكداً أن أخذ اللقاح متوقف على إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وأن اللقاح يتم على جرعتين وسيتم تحديد موعد الجرعة الثانية عقب الإنتهاء من الجرعة الأولى.

المصرى اليوم

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