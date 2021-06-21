وكيل تعليم مطروح يكرم أوائل المسابقة البحثية على مستوى الجمهورية

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قام عاطف سلامة وكيل الوزارة اليوم الإثنين، ٢١ يونيو ٢٠٢١ بتكريم كل من الطالبة آلاء عادل محمد على ابنة مجمع السواني الابتدائي، صاحبة المركز الثاني جمهورية للمرحلة الابتدائية في المسابقة البحثية الكبري، والطالب أحمد ابراهيم على الصغير ابن مجمع عادل الصفتي الابتدائي، صاحب المركز الثامن جمهورية في ذات المسابقة.

وقدم سلامة الشكر والتقدير لكافة أعضاء توجيه اللغة العربية والتربية والإسلامية عرفانا بالجهد المتميز والعطاء الزاخر وتتويج ذلك بتشريف تعليم مطروح بالحصول على مراكز متقدمة في المسابقات المركزية على مستوي الجمهورية. كما قدم وكيل الوزارة التهنئة والشكر للمعلمين (المشرفين على الطلاب) والمشاركين في تصفيات المسابقة بمختلف مراحلها وأولياء أمور الطلاب، واصفًا إياهم بشركاء الإنجاز معتبرًا هذا الفوز تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد متمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

كما أعرب مدير تعليم مطروح عن سعادته البالغة بوجود النماذج الطلابية المشرفة من أبناء تعليم مطروح وتشريفهم المحافظة بالمسابقات المركزية على مستوى الجمهورية، مؤكدا دعمه الكامل لكافة الموهوبين بجميع الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية.