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الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس (اعرف نتيجتك)

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الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس (اعرف نتيجتك) الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس (اعرف نتيجتك)

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اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الاثنين، نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي2020/ 2021، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادى، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام ٧٧.٩ % للإعدادية العامة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية العامة ٧٩٨٧٦ طالبا، والحاضرين ٧٩٦٩٨، وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٦٢٠٨٦ طالبا، في حين بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية ٦٢٥٥ طالبا، وعدد الطلاب الحاضرين ٥٧٥٧، وعدد الناجحين ٤٧٩٨ طالبا، بنسبة نجاح بلغت ٧٦.٧%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣.٣% حيث تقدم ١٢ طالبا، وبلغ عدد الناجحين ١٠ طلاب، وبالنسبة للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، بلغت نسبة النجاح ٩١%، حيث تقدم للامتحان ٣٣ طالبا، وبلغ عدد الناجحين ٣٠ طالبا، في حين بلغت نسبة النحاج لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية ٩٣.٧% حيث تقدم للامتحان ١٢٧ طالبا، وبلغ عدد الحاضرين ١١٩ طالبا.

وتنشر «المصري اليوم» النتيجة كاملة:

المصرى اليوم

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