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«الثورات العربية بين المصالح الأمريكية الإسرائيلية والأحلام الإيرانية القطرية» بـ «ثقافة المنيا»

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«الثورات العربية بين المصالح الأمريكية الإسرائيلية والأحلام الإيرانية القطرية» بـ «ثقافة المنيا» «الثورات العربية بين المصالح الأمريكية الإسرائيلية والأحلام الإيرانية القطرية» بـ «ثقافة المنيا»

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان «الثورات العربية بين المصالح الأمريكية الإسرائيلية والأحلام الإيرانية القطرية»، من تأليف عبدالقادر الهواري.

شارك في الندوة حماده عبدالرحمن، ويتناول الكتاب فكرة تساقط حلفاء أمريكا وتعرض مصالحها وحليفتها إسرائيل للخطر، وتصاعد تيار القوى الإسلامية ودول ترغب في أن يكون لها تأثير على الصعيد الإقليمي، وكيف كانت الثورات العربية أداه لتحقيق الدول والقوى لاهدافها وأطماعها السياسية والاقتصادية.

المصرى اليوم

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