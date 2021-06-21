محافظ سوهاج يوجه بتشكيل لجنة تدقيق أسماء المستحقين في مبادرة «سكن كريم»

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وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بتشكيل لجنة من الوحدات المحلية، والتضامن الاجتماعي، ولجان المشاركة المجتمعية، ومؤسسة حياة كريمة، والمجتمع المدني لتدقيق الأسماء المدرجة في مبادرة «سكن كريم» بهدف الوصول إلى المستحقين الفعليين، وحصر وإضافة منازل أخرى إذا ثبت مطابقتها للشروط وأحقيتها في المبادرة.

جاء ذلك اليوم خلال اجتماعه بأعضاء وحدة «حياة كريمة» بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمبادرة والوقوف على آخر المستجدات.

وقال المحافظ، إن الاجتماع ناقش موقف حصر منازل «سكن كريم»، حيث بلغ عدد المنازل التي تم حصرها حتى الآن 15 ألفا و500 منزل موزعين على 7 مراكز مستهدفة بالمبادرة، كما ناقش موقف قطع الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة المشروعات المدرجة بخطة المشروع، ووجه بضرورة التنسيق مع جهات الولاية لإيجاد بدائل لبعض قطع الأراضي التي تم رفضها.

وشدد محافظ سوهاج، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الزيارات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بجميع القرى المستهدفة.