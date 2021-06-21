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بريطانيا تسجل 10633 إصابة جديدة بكوفيد-19

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بريطانيا تسجل 10633 إصابة جديدة بكوفيد-19 بريطانيا تسجل 10633 إصابة جديدة بكوفيد-19

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أعلنت البريطانية يوم الاثنين تسجيل 10633 إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 9284 الأحد.

وسجلت أيضا وفاة 5 أشخاص بالمرض في غضون 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالمقارنة مع 6 حالات يوم الأحد.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن 81.9 بالمئة من السكان البالغين في بريطانيا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح بينما حصل 59.7 بالمئة على جرعتين.

وأعلنت الحكومة البريطانية يوم الأحد أنها ستسمح بإقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة في إنجلترا وويلز للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة كورونا.

وحتى الآن كانت بريطانيا تسمح فقط بحفلات الزفاف الخاصة ببعض المجموعات الدينية في الأماكن المفتوحة، في حين يتعين على الآخرين عقد القران على نطاق ضيق وحضور محدود.

المصرى اليوم

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