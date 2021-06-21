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وكالة: أبو ظبي تمنح لقاحات كورونا مجانا للسياح

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وكالة: أبو ظبي تمنح لقاحات كورونا مجانا للسياح وكالة: أبو ظبي تمنح لقاحات كورونا مجانا للسياح

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أطلقت الإمارات في هدوء تام سياحة اللقاحات، حيث بدأت إمارة أبوظبي السماح للزوار بالحصول على تطعيمات مجانية، بعد الموافقة على تلقيح جميع حاملي التأشيرات الصادرة من سلطاتها.

لم تعلن أبوظبي رسميا أنها ستقوم بتطعيم السكان، لكن السلطات في الإمارة قالت في بيان موجز في وقت سابق من هذا الشهر، إنه تمت الموافقة على جعل لقاحات «كوفيد 19» مجانية لكل شخص يحمل «تأشيرة دخول».

ومع ذلك، أصبح تطبيق الرعاية الصحية في أبوظبي يحتوي الآن على تسهيلات للزوار للتسجيل من أجل تلقي لقاح «فايزر/ بيونتك» أو لقاح «سينوفارم»، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

يحتوي التطبيق على علامتي تبويب منفصلتين- واحدة للإماراتيين والمقيمين، والأخرى للزوار، والذي يمكنهم حجز المواعيد باستخدام معلومات جوازات السفر الخاصة بهم على التطبيق.

وتنص هذه المعلومات على أن أولئك الذين يحملون تأشيرة صادرة من أبوظبي أو يحملون جوازات سفر «مؤهلة للحصول على تأشيرة عند الوصول» يمكنهم التسجيل للحصول على اللقاح. ووفقا لما يظهره التطبيق فإن إثبات التأشيرة أو ختم الدخول مطلوب في وقت التطعيم.

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