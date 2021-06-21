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محافظ مطروح يوافق على تطوير ورفع كفاءة قسم العزل بمستشفى مطروح

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محافظ مطروح يوافق على تطوير ورفع كفاءة قسم العزل بمستشفى مطروح محافظ مطروح يوافق على تطوير ورفع كفاءة قسم العزل بمستشفى مطروح

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كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لجنة من المهندسين والاستشاريين بهيئة الأبنية التعليمية، بزيارة ميدانية لمستشفى مطروح العام، لمعاينة قسم العزل الاعتيادي القديم بالدور الرابع، لتطويره ورفع كفاءته أسوة بما تم العام الماضي في المبنى الرئيسي للمستشفى حتى يتماشى مع النمط العام للمستشفى ويلبى احتياجات المرضى المحجوزين بالقسم .

ووجه الدكتور أحمد البلتاجي وكيل الوزارة مدير الإدارة الهندسية بالمديرية م. مروة رفعت، والدكتور صبري شعبان مدير المستشفى بمرافقة اللجنة لإبراز الجوانب الطبية والصحية للمكان لمراعاتها أثناء التطوير .

وأكد الدكتور أحمد البلتاجي على حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أن تكون جميع غرف القسم مكيفة وبها شاشات عرض ونظام مكافحة الحريق ونظام استدعاء الممرضة ووجود محطة تمريض مركزية لمتابعة جميع الحالات المحجوزة داخل الغرف عن بعد وعمل سقف معلق بإضاءة ليد حديثة ونظام كاميرات مراقبه .

المصرى اليوم

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