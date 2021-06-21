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بسبب البطيخ ..إصابة 7 من أسرة واحدة بتسمم غذائي بقنا

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بسبب البطيخ ..إصابة 7 من أسرة واحدة بتسمم غذائي بقنا بسبب البطيخ ..إصابة 7 من أسرة واحدة بتسمم غذائي بقنا

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أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الإثنين، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم فاكهة البطيخ، بقرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقلهم لمستشفى قنا الجامعي.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى قنا الجامعي يفيد استقباله 7 أشخاص مصابين بحالة تسمم غذائي، بعد تناولهم بطيخ بقرية دندرة بمركز قنا.

وكشفت تحريات الرائد محمد مغربي رئيس مباحث مركز قنا إصابة كلا من رضية البس، 40 عامًا، ودنيا حسين سليمان، 20 عامًا، وفاطمة عبدالله، 25 عامًا، ومنى حسن حسين، 13 عامًا، وشقيقتيها ملك،11 عامًا، ومها،7 أعوام، وأحمد سليمان، 4 أعوام وتحررحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى النيابة العامة التحقيق.

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