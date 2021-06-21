أخبار عاجلة

رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx" -
الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان -
وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات -
مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية -
اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر» -
الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي -
نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان -
اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة» -
صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

علاء عبد العال يطالب لاعبيه بالفوز على وادي دجلة للاقتراب من البقاء

Print
علاء عبد العال يطالب لاعبيه بالفوز على وادي دجلة للاقتراب من البقاء علاء عبد العال يطالب لاعبيه بالفوز على وادي دجلة للاقتراب من البقاء

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

طالب علاء عبدالعال المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى اسوان لاعبيه، بضرورة الفوز على وادي دجلة في المباراة التي ستجمع بين الفريقان يوم 26 يونيو الجاري على أسوان ضمن مباريات الجولة الـ27 لبطولة الدورى الممتاز، واستعادة نغمه الانتصارات من جديد بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدورى وكان اخرها الخسارة امام بثلاثية نظيفة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعود فيه الفريق إلى اسوان غدا «الثلاثاء» بعد انتهاء المعسكر الذي خاضه الفريق عقب مواجهة الزمالك الخميس الماضي، لينتظم لاعبو الفربق في معسكر مغلق بأسوان استعداداً للمباراة المقبلة أمام وادى دجلة.

ويسعي الجهاز الفني لأسوان لحل المشاكل الدفاعية وغلق الثغرات خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد لمباراة وادي دجلة المرتقبة حيث أصبحت مباراة وادي دجلة بمثابة الفرصة الأخيرة أمام الجهاز الفني للخروج بالفريق من قاع الجدول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في بيان رسمي.. الزمالك ينفي شائعات الخلاف مع عبد الله جمعة حول التجديد

في بيان رسمي.. الزمالك ينفي شائعات الخلاف مع عبد الله جمعة حول التجديد

منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي الزمالك

منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي الزمالك

نوران أبو طالب تفتتح حفلات الصيف في مسرح الزمالك مع الحجار

نوران أبو طالب تفتتح حفلات الصيف في مسرح الزمالك مع الحجار

«لا أريد الانتقام من الأهلي».. ماريو بالما يكشف تفاصيل مفاوضات سلة الزمالك

«لا أريد الانتقام من الأهلي».. ماريو بالما يكشف تفاصيل مفاوضات سلة الزمالك