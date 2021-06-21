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رحيل ثلاثي الأهلي في نهاية الموسم

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رحيل ثلاثي الأهلي في نهاية الموسم رحيل ثلاثي الأهلي في نهاية الموسم

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قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رحيل المدافع سعد سمير والمهاجم مروان محسن، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالقلعة الحمراء، بدأ في تسويق الثنائي سعد سمير، ومروان محسن، لبيعهما، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعدما أكد موسيماني، على عدم حاجة الفريق لخدماتهما الفنية في الموسم الجديد، بسبب تراجع مستواهما الفني.

كما استقر الجهاز الفني، على إعارة كريم نيدفيد، لاعب خط وسط الفريق، لأحد الأندية في الميركاتو الصيفي، حتى يستعيد مستواه الفني، وذلك بعد غيابه عن الملاعب لمدة موسمين بسبب إصابته في الركبة.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة الترجي التونسي، المقرر لها السبت المقبل، على الأهلي وي السلام، ضمن مباريات إياب دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا.

المصرى اليوم

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