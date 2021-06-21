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موسيماني يتحفظ على مشاركه هانى أمام الترجي رغم تعافيه من الإصابة

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موسيماني يتحفظ على مشاركه هانى أمام الترجي رغم تعافيه من الإصابة موسيماني يتحفظ على مشاركه هانى أمام الترجي رغم تعافيه من الإصابة

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أقترب اكرم توفيق لاعب الفريق الكروي الاول بالنادى الأهلي من المشاركة أساسياً في مركز الظهير الايمن، في مباراة الاهلي والترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن مباريات العودة للدور قبل النهائي لبطولة دورى ابطال افريقيا، وذلك بعدما تحفظ بيتسو موسميانى المدير الفنى للاهلي على الدفع بمحمد هانى، الذي لم يشارك في مباراة الفريق الماضية بسبب الاصابة في العضلة الامامية .

والرغم من انتظام اللاعب في تدريبات الفريق غداً «الثلاثاء» إلا ان الجهاز الفنى يخشي على اللاعب من تجدد الاصابة في ظل اقتراب الفريق من التاهل بعدما نجح في الفوز على الترجي في تونس بهدف نظيف سجله محمد شريف .

وبعيداً عن حالة محمد هاني الطبية فإن موسيماني يميل لمواصلة الدفع بأكرم توفيق في الجبهة اليُمنى بعدما تألق بشكل لافت في مباراة الذهاب أمام بطل تونس السبت الماضي في رادس .

ويرفض الجهاز الفني المُجازفة بمحمد هاني في ظل عدم جاهزيته بنسبة 100 % كما يرى موسيماني أن أكرم أفضل من الحلول الأخرى للجبهة اليُمنى أمثال أحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ربيعة .

المصرى اليوم

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