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ضبط ميكانيكي بحوزته كيلو هيروين وبندقية آلية وذخيرة في قليوب

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ضبط ميكانيكي بحوزته كيلو هيروين وبندقية آلية وذخيرة في قليوب ضبط ميكانيكي بحوزته كيلو هيروين وبندقية آلية وذخيرة في قليوب

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ألقت مباحث قسم شرطة قليوب القبض على ميكانيكي بحوزته كمية من المواد المخدرة، وبندقية آلية وذخيرة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب، بقيام «ح. ع. ا» ميكانيكي بترويج المواد المخدرة، بدائرة القسم.

وبعد تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته كيلو هيروين، و12 كيس من مخدر الحشيش و260 قرص تامول وبندقية آلية، وطلقات ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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