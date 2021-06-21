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حسين زين يبحث مع سفير سلطنة عمان تكثيف التعاون الإعلامي

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حسين زين يبحث مع سفير سلطنة عمان تكثيف التعاون الإعلامي حسين زين يبحث مع سفير سلطنة عمان تكثيف التعاون الإعلامي

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استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبدالله الرحبي، حيث بحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعه بين البلدين، والعمل على تكثيف التعاون الإعلامي بما يحقق مردودا إيجابيا على الجانب المهني والاقتصادي معا.

وأكد «زين» على ضرورة تكثيف التنسيق مع الجانب العماني في التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث الهامة والتبادل البرامجي .

واقترح «زين» عمل إنتاج برامجي مشترك يؤرخ لعراقة وأصالة تاريخ البلدين، ويكون بمثابة وثيقة يتعرف من خلالها الشباب والأجيال القادمة على عراقة الحضارة المصرية والعمانية، كما تطابقت وجهات نظر الجانبان في ضرورة تفعيل أدواتنا الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي .

أكد السفير العمانى بالقاهرة عبدالله الرحبى على دور المهم في قيادة العالم العربي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال إن العلاقات بين سلطنة عُمان ومصر متميزة، وأن العلاقة بين البلدين الشقيقين تاريخية، وأن الفترة المقبله ستشهد تعاون إعلامي مثمر بين البلدين الشقيقين كما ناقش الجانبان بروتوكول تعاون لتنشيط الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين الشقيقين.

المصرى اليوم

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