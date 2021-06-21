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كوريا الجنوبية تعلن رسميا وفاة رجل ثلاثيني بعد تطعيمه ضد كورونا

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كوريا الجنوبية تعلن رسميا وفاة رجل ثلاثيني بعد تطعيمه ضد كورونا كوريا الجنوبية تعلن رسميا وفاة رجل ثلاثيني بعد تطعيمه ضد كورونا

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أقرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بأول حالة وفاة لرجل بسبب حالة نادرة لتجلط الدم بعد تلقيه لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وتم التأكد من إصابة الرجل الثلاثيني الذي توفي يوم الأربعاء الماضي، بأعراض جانبية نادرة جدا ولكنها خطيرة، تمثلت في تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات (TTS)، بعدما تلقى اللقاح في يوم 27 مايو.

وظهرت على المريض أعراض صداع شديد وغثيان بعد تسعة أيام من تلقي اللقاح، وتم نقله إلى المستشفى وتم تشخيص إصابته بالمتلازمة يوم الثلاثاء 8 يونيو.

يذكر أن كوريا الجنوبية تقدم لقاح «أسترازينيكا» فقط لمن هم في سن 30 وما فوق منذ منتصف أبريل وسط مخاوف من تجلط الدم.

وتحقق السلطات الصحية في 224 حالة وفاة ذات صلة محتملة بلقاحات كوفيد-19 حتى الآن.

ومن بين الحالات المشتبه فيها، تبين أن 210 منها لم تكن ناجمة عن التطعيم، بينما تحتاج 13 حالة إلى مزيد من التحقيق.

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