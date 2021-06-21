مزايدة علنيه لتأجير 28 محل تجاري و3 وحدات سكنية بمركز إبشواي بالفيوم (تفاصيل)

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، عن إجراء المزايدات العلنية المحلية لعدد من المحلات التجارية.

وأكد مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إبشواي، أنه سيتم النشرعلى جميع الصفحة الرسمية لمركز ومدينة ابشواي لإتاحة الفرصة أمام الراغبين للتقدم من المواطنين في استئجار المحلات حتى يكون هناك شفافية تامة منها تأجير عدد 5 محل تجاري تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وعدد (3) وحدات سكنية، ‏وذلك يوم 6/7/2021، وتأجير عدد 14 محل تجاري تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وذلك يوم الأربعاء ‏‏7/7/2021 وتأجير عدد 9 محلات تجارية تابعة للوحدة المحلية لقرية أبوكساه، وذلك يوم الأحد الموافق ‏‏4/7/2021م.‏

وأضاف «مسعود»، أنه في حالة أي أستفسارعن أي تفاصيل، شراء كراسة الشروط والتقدم للمزاد يرجي التوجه إلى إدارة العقود والمشتريات ‏بالوحدة .‏