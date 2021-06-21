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أمير قطر: العالم لم ينتقل إلى مرحلة ما بعد كورونا لكن الاقتصاد ينمو

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أمير قطر: العالم لم ينتقل إلى مرحلة ما بعد كورونا لكن الاقتصاد ينمو أمير قطر: العالم لم ينتقل إلى مرحلة ما بعد كورونا لكن الاقتصاد ينمو

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قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن العالم لم ينتقل حتى الآن إلى مرحلة ما بعد الجائحة في ظل موجات العدوى المتجددة وتحورات الفيروس التي أكدت حالة عدم اليقين.

وفي ما يتعلق بجهود مكافحة ، قال: "لا يفوتني هنا أن أؤكد على أن التوصل إلى لقاحات لمواجهة فيروس كوفيد-19 ، يعد جهدا إنسانياً محمودا، إلا أن تسابق وتنافس بعض الدول في الحصول على كميات تفوق حاجتها منها، سيسهم بتعثر الجهود الدولية الرامية للسيطرة على الوباء عالميا فضلا عن عرقلة مسيرة التنمية في الدول النامية والفقيرة".

ودعا أمير قطر قادة دول العالم إلى مزيد من التعاون من أجل التوزيع العادل والشامل للقاح. وأعرب عن ثقته بأن النسخة الأولى من المنتدى ستشكل إضافة نوعية للجهود المشتركة في مواجهة مختلف التحديات وبناء مستقبل أفضل.

وعلى الرغم من ذلك فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي في 2021، وأشار أمير دولة قطر إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا في 2021 بنسبة 6%، ويعزى ذلك إلى التعافي النسبي لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

المصرى اليوم

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