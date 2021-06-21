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تطور جديد في صفقة انتقال هاري كين إلى مانشستر سيتي

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تطور جديد في صفقة انتقال هاري كين إلى مانشستر سيتي تطور جديد في صفقة انتقال هاري كين إلى مانشستر سيتي

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تواصل إدارة مانشستر سيتي محادثتها مع نظيرتها في توتنهام من أجل الحصول على خدمات مهاجم الفريق الأول هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال «ابريزيو رومانو» خبير سوق الانتقالات الكروية، أن إدارة بطل الدوري الإنجليزي قدمت عرضاً جديداً إلى الديوك شمل إشراك عدد من عناصر مانشستر سيتي في الصفقة.

وكان توتنهام قد رفض عرضاً مبدئياً من منافسه للحصول على خدمات هاري كين مقابل مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما دفع مانشستر سيتي إلى تقديم مزيد من التضحيات لضم هداف الدوري الإنجليزي.

وسيكون بمقدور توتنهام الحصول على خدمات عدد من لاعبي مانشستر سيتي يأتي في مقدمتهم رحيم استرلينج بالإضافة إلى مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن هاري كين.

ومن المتوقع أن توافق إدارة توتنهام على العرض الأخير لأنه سيوفر البديل الجيد في الجزء الهجومي «إسترلينج، خيسوس» وكذلك القيمة المادية التي ستسهل مهمة الفريق خلال الموسم المقبل.

يذكر أن هاري كين قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في الرحيل عن صفوف توتنهام والانتقال إلى فريق ينافس على الألقاب المحلية ويضمن له المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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