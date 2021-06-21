أمير الرياض يطّلع على أنشطة وأعمال "عيوني الصحية" من انطلاقتها

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خلال استقباله نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التي انطلقت منذ 5 أشهر

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "عيوني" الصحية الدكتور سلمان المطيري وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وقد استعرض "المطيري" أمام أمير المنطقة الأنشطة والأعمال التي نفذتها الجمعية خلال الـ5 أشهر من انطلاقتها في 2/ 5/ 1442هـ حيث أبان أن الجمعية تقوم بتقديم خدمات صحية ونوعية في مجال صحة العيون للمستفيدين المحتاجين وفقاً لأولوية الاحتياج، مشيراً إلى أن الجمعية على الرغم من حداثتها إلا أنها تعد الأولى على مستوى المملكة التي تسعى للحد من انتشار أمراض العيون من خلال برامجها العلاجية والوقائية والتوعوية تعزيزاً لرؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم.

ولفت إلى أن الجمعية استطاعت في 45 يوماً من بدء انطلاقتها من إطلاق حزمة من الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية لتحقيق أعلى معايير الشفافية والجودة والتميز المؤسسي وتحقيق السلامة المالية، وبذلك أصبحت أبرز جمعية ناشئة تكتب قصة نجاحها في وقت قياسي وتكون بذلك أنموذجاً ومثالاً يُحتذى به بين الجمعيات الناشئة الخيرية عامة والصحية خاصة.

وأضاف المطيري أن الجمعية خلال الـ5 أشهر من انطلاقتها أقامت 26 فعالية في الأماكن العامة والأسواق، مشيراً إلى أن 2700 مستفيداً استفادوا من خدماتها العلاجية والوقائية والتوعوية، ولتعزيز شراكتها مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع وقّعت الجمعية 13 اتفاقية شراكة نوعية مع جهات حكومية وخاصة لخدمة مستفيديها.